Eletrobras antecipa divulgação do balanço do 4º trimestre para 12/03

A Eletrobras resolveu antecipar a divulgação de seus resultados do quarto trimestre de 2020 do dia 24 de março para o dia 12 de março. O atual presidente da estatal, Wilson Ferreira Junior, permanece no cargo até o dia 15.

A teleconferência, que estava marcada para o dia 25, acontecerá no dia 15, às 14h30.

