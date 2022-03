Eletrobras: aditivo prevê suspensão de pagamento de R$ 2,5 bi da Santo Antônio Energia ao BNDES

A Eletrobras comunicou a assinatura de aditivos contratuais da Santo Antônio Energia – empresa em que sua controlada Furnas Centrais Elétricas tem participação acionária – com o BNDES prevendo a suspensão temporária do pagamento de um financiamento no valor de R$ 2,521 bilhões.

Os aditivos, datados de 27 de dezembro do ano passado, se referem a contratos de adesão da Santo Antônio ao programa de stand still promovido pelo BNDES, como uma das medidas emergenciais adotadas pelo banco desde março de 2020 para o enfrentamento dos efeitos da pandemia do coronavírus e da crise hídrica.

O acordo prevê a suspensão temporária do pagamento de principal e juros remuneratórios por sete meses, entre 15 de dezembro de 2021 e 15 de junho de 2022, sem alteração do termo final do prazo de amortização, da taxa de juros e do prazo final do contrato. As parcelas suspensas serão capitalizadas ao saldo devedor.

Nas justificativas, a Eletrobras argumenta que, para a Santo Antônio, a adesão preserva as condições contratuais e, ao mesmo tempo, mitiga preventivamente potenciais impactos financeiros adversos oriundos do contexto hídrico.

Para a Eletrobras e a Furnas, a mitigação de riscos é uma medida relevante em razão do papel que exercem nos contratos de financiamento.

“A decisão no âmbito da companhia foi estabelecida a partir de avaliações técnicas e financeiras que subsidiaram a assinatura do aditivo contratual dentro do prazo, tendo este processo decisório tramitado de forma independente e nas apropriadas instâncias de governança da companhia”, diz a Eletrobras no documento.

