Elenco se reúne para divulgar segunda temporada de ‘Filhos da Pátria’

Rio – O elenco de “Filhos da Pátria” se reuniu para divulgar a segunda temporada da série, nesta segunda-feira, no Palácio do Catete, na Zona Sul do Rio.

A atriz Fernanda Torres na coletiva de imprensa da série ‘Filhos da Pátria’, que aconteceu no Palácio do Catete, no Rio, nesta segunda-feira #ODia Crédito: Gabriel Sobreira / Jornal O Dia pic.twitter.com/gk3qIMubGz — Jornal O Dia (@jornalodia) September 23, 2019

“A ideia da série é falar da nossa história tentando entender porque temos sempre essa esperança. O Millôr tem uma frase que eu gosto muito que diz: “Brasil, o país do futuro, sempre”. Sempre é do futuro, nunca é do presente. Acho que essa é a grande essência de ‘Filhos da Pátria’”, disse o criador e roteirista da trama, Bruno Mazzeo.

“A serie é uma excelente reflexão da nossa sociedade. Temos problemas de Estado, de fundação do Brasil. É uma excelente reflexão de nós mesmos, independente de quem esteja no Poder. O Brasil vive de zerar. Zera, joga tudo no lixo, e começa de novo. O Brasil não aprende”, afirmou Fernanda Torres.

Famosos como Alexandre Nero, Johnny Massaro, Jéssica Ellen, Serjão Loroza, entre outros, também prestigiaram o evento.