Elenco do Vasco passa por exames cardiológicos para ajudar na prevenção da COVID-19 Na Vasco TV, cardiologista Marcus Freitas aponta que o novo coronavírus pode trazer como efeito colateral uma miocardite, que pode culminar em morte súbita

Os cuidados com os efeitos colaterais do novo coronavírus seguem intensos no Vasco. Em reportagem divulgada pela Vasco TV neste domingo, o cardiologista Marcus Freitas detalhou como o elenco do Cruz-Maltino vem passando por uma bateria de exames para evitar que o vírus afete o coração.

– Entendemos que o COVID-19 tem o tropismo pelo coração e pelo pulmão. Entendendo isso, ele pode gerar uma doença chamada miocardite, que é uma inflamação do tecido miocárdico e nos atletas pode ocorrer morte súbita – afirmou.

Em seguida, o médico falou como tem sido a conduta em relação aos jogadores que testam positivo para o novo coronavírus.

– Quando confirmada a sorologia positiva, este atleta fica 14 dias em casa e para ele retornar tem de fazer uma série de exames. Dependendo do estado clínico e, com isto, a gente consegue protegê-lo de qualquer problema – afirmou.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também