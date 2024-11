Elenco do São Paulo ganha folga antes de treinos para partida contra o Bahia

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/11/2024 - 20:45 Para compartilhar:

O elenco do São Paulo desfrutou de uma folga nesta sexta-feira e tem sua reapresentação programada para a manhã de sábado, às 10h, no CT da Barra Funda. A partir daí, a equipe realizará três treinos preparatórios até o jogo contra o Bahia, que ocorrerá na próxima terça-feira, às 21h30, no Estádio Fonte Nova, em Salvador (Bahia).

Entre o empate contra o Criciúma, em 26 de outubro, e a partida contra o Bahia, haverá um intervalo de dez dias. Durante esse período, a equipe terá três dias de folga e seis dias de treinamento até o dia do jogo.

Com 51 pontos, o São Paulo ocupa a sexta posição no Campeonato Brasileiro. A equipe busca uma vaga direta na Copa Libertadores nas sete rodadas finais do torneio.

Vale destacar que o G-4 pode se transformar em G-6 caso o Botafogo vença a Libertadores e permaneça entre os primeiros colocados, além do Flamengo conquistar a Copa do Brasil e também terminar o campeonato nesse grupo da frente. Atualmente, Internacional e São Paulo seriam as equipes beneficiadas por essa situação.

FORA DOS PLANOS

O lateral-direito Orejuela e o volante Jhegson Méndez foram vistos em uma atividade no CT do São Paulo na última quarta-feira, apesar de estarem fora dos planos do técnico Luis Zubeldía. Ambos os jogadores retomaram os treinos no meio do ano, mas não participam das atividades táticas da equipe.

Contratado em 2021, Orejuela não conseguiu se firmar como titular, com apenas 23 jogos e quatro empréstimos. Seu contrato termina em março, permitindo que assine um pré-contrato com outra equipe. Já Méndez retornou de um empréstimo em junho, mas não agradou a comissão técnica e entrou na lista de negociáveis para 2024, mantendo vínculo até 2025.

A situação dos dois jogadores reflete a busca do São Paulo por reformulações no elenco, visando melhorar o desempenho e atender às expectativas da torcida. A continuidade de Orejuela e Méndez no clube dependerá das negociações nas próximas semanas.