Elenco do Palmeiras dorme no CT e treina poucas horas após vencer na Libertadores

Em meio a uma nova “maratona” de jogos, o Palmeiras não perdeu tempo nesta quinta-feira. Poucas horas após vencer o Atlético-MG, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, o elenco paulista voltou aos trabalhos nesta manhã, já pensando na rodada do fim de semana do Brasileirão.

Para ganhar tempo, os jogadores dormiram no próprio CT do clube, após desembarcarem na capital paulista na madrugada desta quinta. Após o café da manhã, os atletas foram a campo. Aqueles que foram titulares no Mineirão fizeram apenas atividades regenerativas. Os demais, segundo o Palmeiras, estiveram no gramado para trabalhos de posição e movimentações táticas.

Ao fim do treino, o meia Gabriel Menino já projetou a partida da volta contra o Atlético-MG, na quarta-feira que vem, no Allianz Parque. Como venceu na ida por 1 a 0, o time paulista avançará às quartas de final mesmo em caso de empate.

“É um jogo de 180 minutos. Já fizemos a primeira parte, agora tem a segunda. Claro que não tem nada definido. Se eles fizerem um gol aqui, já corre o risco de ir para os pênaltis. Vamos trabalhar o dobro para que possamos sair vitoriosos e com a classificação”, comentou o jogador, que soma 45 partidas e oito gols nesta temporada.

Antes da nova partida contra o Atlético-MG, o Palmeiras enfrentará o Fluminense no sábado, no Maracanã, pelo Brasileirão. “É muito bom enfrentar times grandes e será um jogo difícil contra o Fluminense. Independentemente de quem jogue, vai performar lá em cima como o treinador pede. Todos que estão no Palmeiras têm condições e são capacitados”, afirmou o meio-campista, indicando que o técnico Abel Ferreira poderá mandar alguns reservas a campo.

“Todo mundo está treinando hoje (quinta), demos o nosso melhor. Estamos um pouco cansados, é normal, chegamos tarde ontem. Mas tenho certeza de que até amanhã estará todo mundo 100% para entregar o dobro no sábado e conseguir os três pontos”, declarou.

