Elenco do Galo se mostra focado e unido para manter briga pelo título

A vitória do Atlético-MG sobre o Coritiba, 1 a 0, gol de Sasha, neste domingo, 6 de setembro, no Couto Pereira, em Curitiba, teve uma boa performance dentro de campo, mas fora, a atitude dos jogadores também fez diferença para a conquista dos três pontos.

O elenco alvinegro demonstrou firmeza e união para que o resultado positivo viesse, com todos concentrados no mesmo objetivo como disse o zagueiro Igor Rabello.

-Conversamos no vestiário sobre a importância da vitória. Se temos o objetivo de ganhar o título, jogo fora de casa é importante. Graças a Deus saímos com os três pontos-explicou o defensor depois do jogo para o canal Premiere.

O autor do gol da partida, Eduardo Sasha, corrobora com o colega de time e reforçou que o Galo tem uma forma de atuar dentro ou fora de seus domínios, sempre controlando o jogo.

-Nosso time (está) com propósito(de jogar) da mesma forma quando atua em casa ou de visitante. Estamos fazendo isso, com controle do jogo. Sem dar contra-ataque e nem fazer falta besta que pode gerar bola parada para o adversário-disse Sasha.

O Atlético-MG está na terceira posição, com 15 pontos, dois a menos do que o líder Internacional, mas com um jogo a menos. A próxima partida do alvinegro serpa quarta-feira, 9 de setembro, às 21h30, contra o Santos, na Vila Belmiro.

