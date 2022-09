Elenco do Flamengo deseja pronta recuperação para Denir

Parceria Lance & IstoÉ 05/09/2022 - 17:04 Compartilhe







Massagista e funcionário do Flamengo há mais de 40 anos, Seu Denir recebeu uma notícia difícil neste fim de semana. Ele foi diagnosticado com um tumor no cérebro e passará por cirurgia nos próximos dias. O elenco do Rubro-Negro, claro, desejou pronta recuperação ao ídolo.

Depois de publicar uma nota sobre a situação nas redes sociais, o Flamengo recebeu uma enxurrada de mensagens com boas energias para Denir. Entre os remetentes estão Rodinei, Léo Pereira, Diego Ribas e Rodrigo Caio.

“Seu Denir, papai do céu está no comando”, escreveu Rodinei. Léo Pereira prosseguiu: “Estamos com você meu amigo, Deus o abençoe”. Rodrigo Caio e Diego publicaram fotos com o massagista: “Força, meu amigo”, disse o meia. “Tudo vai dar certo, meu amigo”, completou o zagueiro.

Seu Denir passará por nova bateria de exames, com todo apoio do Flamengo. O massagista é um ícone do clube, já que trabalha nas instalações rubro-negras desde a década de 1980. No período, ele foi parte crucial de diversos títulos importantes do Mais Querido, como as Libertadores e o Mundial.

