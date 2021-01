Elenco do Cruzeiro protesta contra atrasos salariais e não se concentra para o jogo contra o Oeste O atletas não aceitaram dormir na Toca da Raposa II, como é de praxe, para se concentrarem antes do jogo deste noite, pela Série B

O Cruzeiro teve mais um dissabor na sua crise sem fim. O elenco celeste, incomodado com os atrasos de salários(duas folhas e meia, mais o 13º sem acerto), não aceitou ficar concentrado na Toca da Raposa II antes do duelo contra o Oeste, nesta quarta-feira, 13 de janeiro, no Independência, pela 34ª rodada da Série B.

A falta de pagamento tem gerado atritos internos, inclusive com Luiz Felipe Scolari, que estaria contrariado com a situação e pode até deixar o clube, não cumprido seu contrato, que vai até o fim de 2022 e não possui multa rescisória. A informação foi veiculada inicialmente pelo GE e confirmada pelo L!.

Com a mudança na postura do grupo, de dormir no CT na véspera do jogo, como é de praxe, os jogadores irão se apresentar diretamente no estádio, algo mais comum na Europa.

A iniciativa veio dos jogadores mais experientes do elenco, que adotaram a ideia, com ciência de Felipão, que não se opôs.

O protesto também ganhou força, porque o elenco não tem previsão de acerto por parte da diretoria, aumentando a animosidade interna.

Com o intuito de amenizar a situação, o presidente Sérgio Santos Rodrigues, o diretor de futebol André Mazzuco, Felipão e os atletas se reuniram para discutir o problema.

O clube confirmou que houve uma reivindicação por parte dos atletas, com “a diretoria e o departamento de futebol, entendendo o momento e a legitimidade da reivindicação, atenderam ao pedido”.

Com chances perto de zero de subir para a primeira divisão, Cruzeiro tenta vencer o Oeste nesta quarta-feira, para confirmar de vez sua vaga na Série B de 2021.

