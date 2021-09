Elenco do Corinthians se reapresenta após vitória em Dérbi Titulares contra o Palmeiras apenas fizeram trabalho regenerativo nesta segunda-feira (27)

O elenco do Corinthians se reapresentou na tarde desta segunda-feira (27), após ganhar folga no domingo (25). No sábado (26), a equipe venceu o Palmeiras por 2 a 1, na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os titulares no Dérbi até foram a campo na reapresentação, mas apenas uma atividade regenerativo.



Os demais fizeram uma atividade de rondo, trabalho cujo um grupo que está em superioridade tenta manter a posse contra um de inferioridade, que estará pressionando tentando roubá-la.

A comissão técnica corintiana também promoveu u treino de posse de bola em espaço reduzido.

Após o fim do treinamento, alguns atletas permaneceram no gramado do CT Joaquim Grava orientado pelos auxiliares-técnico Alex Meschini e Doriva.

