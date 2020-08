Elenco do Corinthians passa por teste semanal de Covid-19 antes da decisão Na manhã desta quinta-feira, os jogadores do Timão, membros da comissão técnica e funcionários foram submetidos ao exame na concentração no CT Joaquim Grava

Após o primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista de 2020, que terminou empatado em 0 a 0 com o Palmeiras, o Corinthians realizou testes de Covid-19 em seus jogadores na manhã desta quinta-feira, no CT Joaquim Grava, onde elenco, comissão técnica e funcionários estão concentrados desde a retomada da competição estadual, há cerca de três semanas.

Os exames tem sido semanais no confinamento corintiano, e cumpre o que já havia sido programado dentro do protocolo estabelecido pelo clube e acordado com a Federação Paulista de Futebol. A bateria de testes causou polêmica no início desta semana, quando o presidente Andrés Sanchez se negou a fazer a testagem em sua delegação antes da primeira partida da final estadual.

Segundo o mandatário, o Corinthians cumpriu o protocolo da FPF confinando seus jogadores e comissão técnica desde a retomada do torneio, ao contrário do Palmeiras, que liberou seus atletas após cada partida realizada no período. O Verdão, por sua vez, alega que faz testes constantemente para diminuir ao máximo os riscos de contágio do elenco durante a competição paulista.

– Hoje (quinta-feira) nós realizamos nossos exames periódicos, apesar de o time estar concentrado desde o início do retorno do Campeonato Paulista, nós temos dentro do nosso protocolo a realização semanal de exames e isso foi realizado para que a gente possa ter um controle melhor e maior segurança possível dos nossos atletas e dos membros da comissão para desempenhar o jogo da forma mais segura – afirmou o Dr. Ivan Grava à Corinthians TV.

Após os resultados dos exames RT-PCR, os jogadores que foram diagnosticados com a Covid-19 serão afastados e não participarão do segundo jogo da decisão do Paulistão-2020, neste sábado, às 16h30, no Allianz Parque, que terá a arbitragem de Luiz Flávio de Oliveira. Se o empate por qualquer placar for repetido, o título será decido nas cobranças de pênalti.

