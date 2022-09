Elenco de ‘Pantanal’ se manifesta em Dia da Amazônia: ‘Dia de encontro com presente e futuro’

Da Redação 05/09/2022 - 21:57 Compartilhe

5 de setembro é o Dia da Amazônia e o elenco de ‘Pantanal’ aproveitou a visibilidade para trazer a reflexão sobre a importância da preservação do meio ambiente. Os artistas, que atuam em uma novela que fala sobre a defesa do bioma que dá nome ao folhetim, se manifestaram pelas redes sociais e no evento Casa Amazônia Livre, organizado por Paula Lavigne.







Alanis Guillen, que interpreta a Juma, por exemplo, publicou uma imagem em que o planeta Terra é todo verde e os dizeres “Amazônia Livre” e “Democracia Viva”. Além disso, ela compartilhou o discurso feito por Sônia Guajajara no evento.

Silvero Pereira, que também estava no mesmo local, se manifestou sobre o assunto. “A gente precisa amar o nosso território e pra isso é necessário conhecer e ouvir seu pedido de ajuda SALVE A AMAZÔNIA”, escreveu.

Dira Paes, que é paraense, alertou sobre a necessidade de pensar no futuro. “A Amazônia é uma terra de encontros. Encontro de rios, povos, culturas, idiomas. É a região onde eu nasci e onde até hoje eu encontro o meu lar. A Amazônia é onde o Brasil encontra a essência do Brasil. Hoje é Dia da Amazônia, é dia de encontro com o nosso presente e nosso futuro”, disse ela.

Outros artistas participaram, como Caetano Veloso, João Vicente, Luísa Sonza, Rafa Kalimann e Fernanda Torres.