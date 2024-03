Elenco de ‘Os Farofeiros 2’ defende cinema nacional e adianta planos para terceiro filme

Ingrid Rodriguesi Ingrid Rodrigues https://istoe.com.br/autor/ingrid-rodrigues/ 06/03/2024 - 11:09 Para compartilhar:

Sucesso com o lançamento em 2017, “Os Farofeiros” estão de volta em um segundo filme, que estreia nesta quinta-feira, 7, em todos os cinemas do Brasil. Desta vez, o grupo de casais viaja para o Nordeste em um ônibus sem ar-condicionado e, após o percurso de mais 20 horas, chega a uma hospedagem nada confortável e completamente diferente do anúncio.

Voltar aos personagens era um desejo comum do elenco. Em entrevista à ISTOÉ Gente, os protagonistas Cacau Protásio, Maurício Manfrini e Danielle Winits falaram sobre os desafios e as expectativas com a nova produção, que já tem uma terceira história garantida.

Para eles, a expectativa é que o sucesso se repita. “O desafio é a gente conseguir contar uma história e ser tão engraçada quanto a primeira, ou melhor do que a primeira. Vamos para o set com uma expectativa grande de fazer aquilo que tá escrito e criar mais coisas”, destaca Cacau Protásio.

Segundo o elenco, “Os Farofeiros” representam os brasileiros. “Todo mundo tem um pouquinho de farofeiro em si, com certeza”, garantem os atores.

Durante as gravações do longa, com base em acontecimentos no set de filmagens, o elenco passou a planejar junto ao roteirista o terceiro filme, ainda sem previsão de estreia. Maurício Manfrini adianta que a próxima história “vai ser um jantar especial, que veio com a viagem”. “Somos muito criativos, dá pra fazer virar três, quatro, virar série… muita coisa”, completa Cacau.

Importância do cinema nacional para cultura e saúde

Cacau, Maurício e Danielle defendem o cinema nacional e destacam a importância da comédia para a cultura e até para a saúde mental. “Não vejo preconceito com a comédia nacional. Pelo contrário, acho que existe uma expectativa muito grande de cada vez mais os atores em geral, não apenas os comediantes, se aventurarem na comédia. Acho que o brasileiro precisa desse entretenimento, principalmente no cinema nacional, que foi uma coisa difícil de ser implementada. O cinema ainda é uma arte difícil aqui no Brasil”, avalia Danielle.

“O que nos salvou na pandemia: Deus, o SUS e a comédia”, reflete Cacau. “O que ajudou a acabar com muita depressão durante a pandemia foi a comédia, o humor, a piada, o humorista”, complementa Maurício.

Os artistas apontam que diferentes títulos de comédia nacional são destaques de bilheteria e almejam o mesmo para “Os Farofeiros 2”. Para isso, eles incentivam o público a assistir ao filme ainda na primeira semana de estreia, para impulsionar, também, o cinema brasileiro.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias