Elenco de ‘Friends’ canta abertura da série em ‘Carpool Karaoke’

O apresentador do “The Late Late Show” James Corden reuniu o elenco de “Friends” para o Carpool Karaoke. O quadro traz famosos para o carro de James, e faz com que eles brinquem de cantar diversas músicas famosas. Recentemente um especial de “Friends” foi ao ar 17 anos após o último episódio ser exibido, e a ocasião criou a oportunidade perfeita para que os atores de juntassem para cantar.

James está dirigindo um carrinho de golfe ao lado de Matt Le Blanc, 53, Jennifer Aniston, 52, Matthew Perry, 51, Lisa Kudrow, 57, Courteney Cox, 56, e David Schwimmer, 54, enquanto todos cantavam “I’ll Be There For You”, música mundialmente conhecida por ser a abertura do seriado. Além disso, os atores também conversaram e deram pequenas entrevistas e atualizações da vida pessoal e profissional.

