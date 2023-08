Elenco de ‘De Volta Para o Futuro’ se reencontra para assistir a musical sobre o filme

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/08/2023 - 20:05 Compartilhe

Parte do elenco de De Volta Para o Futuro se reuniu na última segunda-feira, 14, em Nova York, nos Estados Unidos, para conferir a estreia do musical da Broadway que o filme inspirou.

Christopher Lloyd, que interpretou Doc Brown, Michael J. Fox, que viveu Marty McFly, Lea Thompson, que foi Lorraine, mãe de Marty, e Thomas F. Wilson, que foi o responsável por dar vida ao antagonista Biff Tanen, estiveram no local.

O reencontro ocorre 38 anos após o lançamento do primeiro filme da franquia, que marcou os anos 1980. O próprio Lloyd compartilhou um clique da reunião nas redes sociais> .

“Podemos chegar a 88 mil curtidas? O passado diz que sim”, brincou o ator na legenda, em referência à velocidade que o carro de seu personagem precisa chegar para poder viajar no tempo.

De Volta Para o Futuro: O Musical fez sua estreia na Broadway após ficar dois anos em cartaz em West End, Londres, no Reino Unido. A produção foi criada por Bob Gale, um dos roteiristas do filme, e as músicas originais da peça teatral foram compostas por Glen Ballard.

