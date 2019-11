Eleitores têm prazo para fazer biometria

Eleitores de 35 cidades do Estado do Rio têm até 1º de dezembro para fazer o cadastro biométrico. O atendimento é agendado pelo site do TRE-RJ ou pelo 3436-9000. É necessário levar documento de identificação, comprovante de residência, título de eleitor e certificado de reservista (homens com mais de 18 anos).

Quem renovou recentemente documentos pelo Detran podem ter seus dados biométricos aproveitados pelo TRE-RJ. Para confirmar se já está cadastrado, o eleitor confere no site do órgão eleitoral. Cidades onde a biometria será obrigatória em 2020: Arraial do Cabo, Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci, Cantagalo, Carapebus, Cardoso Moreira, Carmo, Levy Gasparian, Conceição de Macabu, Cordeiro, Duque de Caxias, Engenheiro Paulo de Frontin, Iguaba Grande, Italva, Itaocara, Lage de Muriaé, Macuco, Magé, Mendes, Miracema, Natividade, Porciúncula, Porto Real, Quatis, Quissamã, Rio Claro, Sta. Maria Madalena, S. Fidelis, S. João de Meriti, S. José do Vale do Rio Preto, Sapucaia, Silva Jardim, Sumidouro, Varre e Sai e Vassouras.