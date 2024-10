Eleitores latinos indecisos interpelam Kamala sobre segurança e imigração

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/10/2024 - 23:21 Para compartilhar:

Eleitores latinos indecisos interpelaram a candidata democrata, Kamala Harris, sobre seus planos para garantir a segurança na fronteira americana e legalizar os imigrantes no país, durante um evento em Nevada, estado-chave na corrida pela Casa Branca.

Organizado pela rede Univisión e gravado na Universidade de Nevada Las Vegas, o encontro colocou Kamala diante de 75 eleitores de diferentes partes do país.

A vice-presidente reiterou suas promessas de garantir alternativas para legalizar centenas de milhares de imigrantes latinos que vivem no país há anos, e disse que pretende abordar com firmeza a segurança na fronteira.

“Cito como exemplo o trabalho que fiz”, acrescentou Kamala, referindo-se à sua experiência no estado da Califórnia, onde atuou como promotora.

A candidata voltou a mirar em seu adversário eleitoral, o republicano Donald Trump, que acusa de ter influenciado os congressistas do seu partido a impedir neste ano a aprovação de uma lei para aumentar os recursos de segurança na fronteira com o México e reduzir o fluxo migratório. A imigração irregular é o principal tema da campanha de Trump, que usa uma retórica cada vez mais agressiva.

Kamala mostrou-se segura ao responder sobre diversos temas de sua campanha, como aborto, economia, imigração e saúde, titubeando apenas no fim do encontro, quando uma mulher lhe pediu que enumerasse três virtudes do seu adversário. “Acho que Donald Trump ama sua família, o que considero muito importante”, respondeu a candidata.

– ‘Respostas genéricas’ –

A interação parece ter rendido alguns pontos a Kamala. “É a minha primeira vez votando, e estava um pouco indeciso, mas já sei em quem vou votar”, disse o salvadorenho Pablo Pleites, 25, recém-naturalizado americano, que vive em Las Vegas. “Ela esclareceu muitas dúvidas sobre a economia, porque, como jovem de classe média e trabalhadora, esse é um ponto muito importante para mim.”

Outros participantes não conseguiram esclarecer suas dúvidas. “As respostas foram muito genéricas”, considerou Lord-Ramsés Vega, também residente em Las Vegas, que ainda não decidiu em quem votar em novembro.

Kamala e Trump voltam suas atenções para os eleitores latinos na reta final da disputa. A comunidade latina tem 36,2 milhões de potenciais eleitores, que representam 15% do eleitorado, segundo projeções do Pew Research Center. Um total de 85% deles se baseia na economia para decidir em quem votar.

Trump também participará de um fórum eleitoral organizado pela Univisión com eleitores indecisos. O encontro acontecerá na Flórida, onde os republicanos contam com um grande apoio de imigrantes cubanos e venezuelanos.

pr/nn/lb