Eleitores em trânsito nos aeroportos justificam ausência de votação

O Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília, é um dos 17 terminais aéreos do país que, neste domingo (7), estão com sessões para o eleitor justificar a ausência de votação. O serviço vai funcionar até as 17h.

Nas dez sessões com várias urnas instaladas no aeroporto, até as 11h mais de 700 pessoas já tinham procurado o serviço. Segundo o presidente da sessão 208, Luiz Fernando Veverka, a justificativa de votos está intensa, mas tranquila. Segundo ele, o aumento do movimento sempre coincide com a chegada dos voos.

Para justificar a ausência da votação, a pessoa pode apresentar qualquer documento de identidade com foto, entre eles Carteira de Identidade, Carteira de Trabalho, Carteira Nacional de Habilitação, passaporte ou o E-Título, aplicativo do Tribunal Superior Eleitoral que pode ser baixado da internet.

Quem não conseguir justificar a ausência, terá prazo de 60 dias para apresentar a justificativa no cartório eleitoral da cidade onde tirou o título.