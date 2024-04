Eleitores de região italiana vão às urnas para eleger governador

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/04/2024 - 9:01 Para compartilhar:

POTENZA, 21 ABR (ANSA) – Milhares de eleitores da região da Basilicata, na Itália, vão às urnas neste domingo (21) e na próxima segunda-feira (22) para eleger o governador e 20 conselheiros regionais, sendo 13 para a província de Potenza e sete para Matera.

Hoje, os eleitores poderão comparecer nos colégios eleitorais das 7h às 23h (de Roma), enquanto amanhã, as urnas vão abrir no mesmo horário, mas fecharão às 15h.

São três os candidatos ao cargo de governador: o cessante Vito Bardi (centro-direita, apoiado por sete legendas), Piero Marrese (centro-esquerda, com cinco) e Eustachio Follia (Volt).

A Basilicata é a terceira região italiana a abrir as urnas eleitorais em 2024, depois das vitórias de Alessandra Todde na Sardenha e de Marco Marsilio em Abruzzo. Ela, contudo, não será a última, pois Piemonte e Úmbria também passarão pelo mesmo processo no decorrer do ano.

Ao todo, quase 568 mil pessoas possuem direito ao voto na Basilicata, número que vai além dos lucanianos registrados no último censo do Instituto Nacional de Estatística (Istat).

(ANSA).