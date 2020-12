Eleitores de Macapá vão às urnas para o segundo turno das eleições

Os eleitores de Macapá vão às urnas neste domingo (20) para o segundo turno das eleições municipais. A votação será realizada para a escolha do prefeito e do vice-prefeito da capital da Amapá. O pleito deveria ter sido realizado no mês passado, durante as eleições municipais em todo o país. mas foi adiado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em função dos problemas no fornecimento de energia elétrica no estado.

Estão na disputa os candidatos Josiel (DEM) e Dr. Furlan (Cidadania), os mais votados entre os dez candidatos que concorreram no primeiro turno.

Cerca de 292 mil eleitores aptos a votar e poderão comparecer às seções eleitorais das 7h às 17h. Durante a votação, fica mantido o protocolo de segurança sanitária elaborado para evitar a contaminação pela covid-19.

Os eleitores só poderão entrar nos locais de votação se estiverem usando máscaras faciais. O uso deverá ser feito em todo o percurso feito pelo eleitor até chegar na seção eleitoral. Não será permitido se alimentar, beber ou realizar qualquer ato que exija a retirada da máscara.

As mãos deverão ser higienizadas com álcool em gel antes e depois de votar. O produto será disponibilizado nos locais de votação. É recomendado ainda que o eleitor leve sua própria caneta para assinar o caderno de votação. O processo de identificação por biometria não usará usado nas eleições deste ano para evitar contaminação.

A distância de um metro entre as demais pessoas também deverá ser mantida. São feitas marcações no chão com adesivos para indicar o distanciamento correto.

Veja também