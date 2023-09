Eleitores das Maldivas votam para presidente com China e Índia como pano de fundo

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 30/09/2023 - 12:00 Compartilhe

Os eleitores das Maldivas votaram neste sábado (30) no segundo turno das eleições presidenciais, que são consideradas um referendo sobre se o arquipélago deve continuar privilegiando os vínculos com Índia ou orientar sua política externa para a China.

O atual presidente, Ibrahim Mohamed Solih, tenta obter o segundo mandato, após um primeiro período de governo marcado pelos esforços para melhorar as relações com a Índia, uma aliada tradicional do arquipélago, mas que enfrenta a concorrência da China.

O favorito na disputa, no entanto, é Mohamed Muizzu, líder de um partido que defendeu a aproximação com a China quando esteve no poder e que deseja o retorno à órbita de influência de Pequim.

Muizzu foi o mais votado no primeiro turno, com 46% dos votos. Solih ficou em segundo lugar, com 15.000 votos a menos.

O arquipélago das Maldivas, formado por 1.192 ilhas espalhadas por quase 800 quilômetros no Oceano Índico, é um local de destaque para o turismo de luxo e um destino adorado por celebridades e milionários de todo o planeta.

O país está localizado em uma posição estratégica no Oceano Índico, em uma das rotas marítimas de maior tráfego do mundo.

O partido de Muizzu defende a aproximação da China e que o país integre o plano de infraestrutura Nova Ruta da Seda, adotado por Pequim como parte de sua política externa.

O mentor do candidato, o ex-presidente Abdullah Yameen, solicitou grandes empréstimos à China e relegou a Índia, tradicional benfeitora deste arquipélago.

Solih, de 61 anos, foi eleito em 2018 aproveitando o descontentamento com a política cada vez mais autoritária de Yameen. Ele acusou o ex-presidente de empurrar o país para uma armadilha por aceitar a China como credor.

Mas a política de Solih de aproximação com a Índia também é controversa e muitos habitantes do país questionam a influência política e econômica de Nova Délhi.

A votação acabou às 17H00 locais (9H00 de Brasília) e os resultados devem ser anunciados no sábado à noite ou nas primeiras horas de domingo.

aj/gle/aha/an/meb/fp

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias