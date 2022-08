Eleitor de Bolsonaro é mais engajado nas redes sociais e contra o STF, aponta Datafolha

Da Redação 04/08/2022 - 5:30 Compartilhe

A pesquisa Datafolha da última semana segue repercutindo no mundo político, especialmente na disputa pela presidência. De acordo com os dados obtidos, os eleitores que pretendem votar em Jair Bolsonaro (PL) são contrários à atuação dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e otimistas quanto aos atos dos deputados federais.

O levantamento também mostra que os apoiadores de Bolsonaro são mais presentes e engajados nas redes sociais do que os que votarão em Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que atualmente lidera as pesquisas de intenções de voto.

Além disso, 90% dos eleitores de Bolsonaro não acreditam que o presidente vai aplicar um golpe antes das eleições em outubro. Eles também estão convictos de que os novos benefícios criados pelo mandatário, como o Auxílio Brasil de R$ 600, são para ajudar os mais necessitados e não uma forma de ganhar mais votos.

O Datafolha ainda mostra que os eleitores de Bolsonaro alegam menos dificuldades para comer nos últimos meses. Ele possui mais identificação com eleitorado masculino, branco, heterossexual, mais velho, mais rico e evangélico.

A pesquisa Datalfolha foi feita nos dias 27 e 28 de julho, com 2.556 pessoas em 183 cidades brasileiras. O levantamento mostrou que Lula possui 47% das intenções de voto, contra 29% de Bolsonaro. O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) aparece na sequência, com 8%, acompanhado da senadora Simone Tebet (MDB), com apenas 2%.

