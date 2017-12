Eleito, Peres promete definição rápida de técnico do Santos e quer time ofensivo

Eleito presidente do Santos para o triênio que vai de 2018 a 2020, José Carlos Peres terá como uma das suas primeiras tarefas definir o nome do novo técnico do clube. O dirigente assegurou, em entrevista coletiva, que não está em negociação avançada com nenhum nome, mas reconheceu que a definição precisará ser rápida, até para não atrapalhar o planejamento da equipe para a próxima temporada.

Além da pressa para definir o nome do novo comandante, Peres indicou que possui preferência por treinadores que adotem um estilo de jogo mais ofensivo, identificado com o perfil do clube. “Pode estar empregado ou desempregado, tem que ficar no Santos, com DNA ofensivo. Temos que voltar a ter alegrias. Hoje você vai assistir o time do Santos e é um time que joga atrás da bola. Vamos mudar um pouco”, disse.

Em 2017, o Santos começou a temporada sob o comando de Dorival Júnior, que depois acabou sendo sucedido por Levir Culpi. O time, porém, acabou o ano sendo dirigido por Elano, que era auxiliar da comissão técnica permanente, mas indicou o desejo de ser efetivado no cargo, algo que nesse momento não deve acontecer.

Nomes como os de Zé Ricardo e Jair Ventura já foram especulados no Santos, mas Peres evitou dar dicas do seu preferido, embora tenha indicado que não deverá demorar a definir o nome do novo comandante do clube. “Não quero anunciar o treinador, não sabia se venceríamos, então vamos anunciar mais para frente. Tem que ser rápido, a temporada está logo aí e teremos que nos preparar”, afirmou.

Peres também indicou que o Santos terá um novo diretor executivo de futebol em breve e confirmou que já negocia com alguns nomes. “Estamos conversando com dois diretores executivos. Eles têm história e o perfil do Santos. Vai nos ajudar a avaliar todas as opções de reforços que temos”, comentou.

Na eleição, realizada no último sábado, Peres, da Chapa “Somos Todos Santos” recebeu 1.851 votos, tendo superado o atual presidente Modesto Roma Júnior e Andres Rueda, ambos com 1.661, e Nabil Khaznadar, com 495 apoios. No total, foram 5.679 votos, com um em branco e dez nulos.