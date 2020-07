Eleito MVP, Georginho, do São Paulo, domina premiação da temporada do NBB

O Novo Basquete Brasil (NBB) divulgou na noite desta sexta-feira os melhores jogadores da temporada. E o armador Georginho, do São Paulo, dominou a premiação. Ele foi considerado o MVP, o jogador que mais evoluiu, o armador do ano, o jogador mais eficiente e ainda foi o líder em rebotes.

Georginho teve média de 15,5 pontos, 8,7 rebotes e 7,5 assistência pelo São Paulo durante a temporada 2019/2020. O time ainda ganhou o prêmio de Equipe com Melhor Ataque, por ter tido uma média de 88,5 pontos por partida.

Leandrinho, do Minas, levou o Troféu Oscar Schmidt, de cestinha do campeonato. Ele teve média de 20,1 pontos por jogo. “É um prazer está aqui. Levo esse troféu para o Minas com o maior carinho”, afirmou Leandrinho durante a transmissão pela internet.

Jorge Guerra, do Mogi, levou para casa o Troféu Ary Vidal de Técnico do Ano. “Eu sou educador, professor. Sou o líder que tem que resolver o problema e não reclamar dele. Esse é o grande legado do treinador, do líder. Não reclamar, e sim criar soluções”, disse.

Já o quinteto ideal foi formado por: Georginho, pelos alas André Góes e Marquinhos e pelos pivôs Devon Scott e Rafael Hettsheimeir. O estrangeiro do ano foi David Jackson, enquanto Dikembe foi eleito o Destaque Jovem da temporada.

A temporada 2019/2020 do NBB foi encerrada sem um campeão. Por causa da pandemia do novo coronavírus, os clubes decidiram terminar o campeonato ainda no início de maio.

