Eleito de João Pessoa, Cícero Lucena comemora retorno à vida pública

Cícero Lucena (PP) foi às redes sociais para comemorar sua chegada à prefeitura de João Pessoa. Lucena retorna à prefeitura, que comandou entre 1997 e 2005, e à vida pública. Seu último cargo político havia sido no Senado, entre 2007 e 2015. Em sua fala, ele pregou a importância da experiência na política.

“Eu voltei! É momento de agradecer a Deus por esse instante de poder retornar à vida pública. Também de agradecer a confiança do eleitor de João Pessoa, que compreendeu nossa mensagem. Nossa cidade precisa de um gestor com experiência, equilibrado e com uma visão pro futuro”, disse no Twitter.

Eu voltei! É momento de agradecer a Deus por esse instante de poder retornar à vida pública. Também de agradecer a confiança do eleitor de João Pessoa, que compreendeu nossa mensagem. Nossa cidade precisa de um gestor com experiência, equilibrado e com uma visão pro futuro. — Cícero Lucena (@cicerolucena) November 29, 2020

Lucena é um político tradicional no estado da Paraíba, tendo iniciado sua carreira política nos anos 90. Em 1991, foi eleito vice-governador do estado. Em 1994 acabou assumindo o governo para cumprir o fim do mandato de Ronaldo Cunha Lima, que se licenciou para candidatar-se ao Senado.

Veja também