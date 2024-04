Eleita a menina ‘mais bonita do mundo’, Thylane Blondeau vira empresária de sucesso e é cobiçada por marcas de luxo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/04/2024 - 9:15 Para compartilhar:

Em 2007, Thylane Blondeau foi escolhida como “a menina mais bonita do mundo” pela revista TC Clander. Filha de Patrick Blondeau, ex-jogador de futebol, e de Veronika Loubry, estilista, a menina sempre desejou pertencer ao mundo da moda. Atualmente ela mora em Aix-en-Provence, cidade do sul da França.

Na época, ela só tinha 6 anos, estava vestindo uma calça jeans, uma camiseta cinza de manga curta e os cabelos soltos. Aos 4 anos, em 2005, ela já tinha experimentado as passarelas, ao desfilar para o renomado estilista francês Jean Paul Gaultier.

Aos 10 anos, ela se tornou a modelo mais jovem da história na Vogue Paris. Na época, recebeu diversas críticas porque “estava cumprindo um papel adulto”.

Já aos 17 anos, ela foi nomeada embaixadora da marca francesa L’Oréal Paris, juntamente com as modelos de sucesso mundial Karlie Kloss e Irina Shayk e a atriz Blake Lively.

No seu Instagram, ela soma um pouco mais que 7 milhões de seguidores e compartilha alguns registros dos seus trabalhos, como as capas de revistas e publicidades com marcas de luxo como “Miu Miu”, “Rabanne” e “Nina Ricci” – além de alguns registros de viagens, com amigos e a família.

Ela abriu sua própria loja de roupas, a Heaven May, investindo na sua carreira como empresária. Em paralelo, ela segue trabalhando como modelo, fazendo parte da agência IMG/WME. Ela também experimentou a atuação no filme “Belle et Sébastien: l’aventure” (2015).

Em 2018, a jovem conseguiu ficar em primeiro lugar em “Os 100 rostos mais bonitos de 2018”, do TC Candler Awards, um site que lista o “o ideal moderno de beleza global”.