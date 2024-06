Eleições suspensas em dois municípios do México devido à violência

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 01/06/2024 - 14:50 Para compartilhar:

As autoridades eleitorais suspenderam as eleições gerais deste domingo (2) em dois municípios do sul do México, após atos violentos que impediram a instalação de cabines de votação, informou uma fonte oficial neste sábado (1º).

A medida afeta as localidades de Pantelhó e Chicomuselo, em Chiapas (sudeste), onde foi “determinado não realizar eleições” devido à “situação de violência e ingovernabilidade”, informou em comunicado o Instituto Eleitoral daquele estado fronteiriço com a Guatemala.

