Eleições seguem na ‘absoluta tranquilidade’, diz Cármen Lúcia

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/10/2024 - 13:42 Para compartilhar:

A ministra do STF (Supremo Tribunal Federal) e presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) Cármen Lúcia fez mais um balanço no início da tarde deste domingo, 27, quando ocorre o segundo turno das eleições municipais em 51 cidades do país.

+ Segundo turno das eleições é marcado por duelos entre candidatos de Lula e Bolsonaro

Segundo a ministra, o dia de votação segue com tranquilidade, sem intercorrências ou algo fora do previsto. “Queremos que termine este domingo com o mesmo clima de tranquilidade, de direito exercido sem nenhum obstáculo. Queremos também que os eleitores compareçam”, disse a presidente do TSE.

Cármen Lúcia reforçou o pedido para que as pessoas compareçam no segundo turno, de preferência o mais cedo possível, pois a presidente lembrou que há previsão de chuvas para o final da tarde. “Queremos que os eleitores compareçam. Em geral, em segundo turno, o eleitor ou eleitora acha que, porque o candidato que escolheu no primeiro turno agora não está nas urnas, mas isso não afasta a responsabilidade cívica que todos temos. E pedimos que compareça mais cedo, pois no final de tarde pode ter chuvas”.

A presidente do TSE afirmou que fez uma reunião com os presidentes dos tribunais eleitorais regionais e que o balanço é de um dia de votação tranquilo, com número de urnas devidamente distribuídas, e em andamento no trabalho, sem também nenhum tipo de dificuldades.

“Estamos realmente tendo um domingo democrático, um domingo de eleições sem dificuldades. Que termine este dia com o dever cumprido democraticamente. Que a força maior da democracia seja exercida por meio do processo eleitoral”, declarou. A ministra disse que “volta mais tarde” com novo balanço do dia.

Domingo de eleições

Mais de 30 milhões de eleitores aptos a votar vão às urnas neste domingo, 27, para escolher os candidatos que disputam o segundo turno nas eleições municipais de 2024.

De acordo com dados consolidados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), 51 municípios brasileiros têm segundo turno confirmado, entre eles 15 capitais. Essa segunda etapa de votação ocorre para disputas à prefeitura onde nenhum candidato obteve mais de 50% dos votos válidos.

Confira a lista e municípios:

Anápolis (GO)

Aparecida De Goiânia (GO)

Aracaju (SE)

Barueri (SP)

Belém (PA)

Belo Horizonte (MG)

Camaçari (BA)

Campina Grande (PB)

Campo Grande (MS)

Canoas (RS)

Caucaia (CE)

Caxias do Sul (RS)

Cuiabá (MT)

Curitiba (PR)

Diadema (SP)

Fortaleza (CE)

Franca (SP)

Goiânia (GO)

Guarujá (SP)

Guarulhos (SP)

Imperatriz (MA)

João Pessoa (PB)

Jundiaí (SP)

Limeira (SP)

Londrina (PR)

Manaus (AM)

Mauá (SP)

Natal (RN)

Niterói (RJ)

Olinda (PE)

Palmas (TO)

Paulista (PE)

Pelotas (RS)

Petrópolis (RJ)

Piracicaba (SP)

Ponta Grossa (PR)

Porto Alegre (RS)

Porto Velho (RO)

Ribeirão Preto (SP)

Santa Maria (RS)

Santarém (PA)

Santos (SP)

São Bernardo do Campo (SP)

São José do Rio Preto (SP)

São José dos Campos (SP)

São Paulo (SP)

Serra (ES)

Sumaré (SP)

Taboão da Serra (SP)

Taubaté (SP)

Uberaba (MG)