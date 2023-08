Eleições primárias começam na Argentina

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 13/08/2023 - 12:01 Compartilhe

BUENOS AIRES, 13 AGO (ANSA) – Os eleitores na Argentina começaram a votar neste domingo (13) nas eleições primárias para designar os candidatos à corrida presidencial de 22 de outubro.

Mais de 35 milhões de pessoas foram convocadas para participar do pleito. Os centros de votação abriram às 8h locais (mesmo horário de Brasília) e fecharão suas portas às 18h. Os primeiros resultados, no entanto, deverão ser conhecidos a partir das 22h.

Ao todo, 27 candidatos à presidência concorrerão para governar a Argentina, terceira maior economia da América Latina e dona de um grande potencial agrícola e de matérias-primas.

No entanto, o próximo chefe de Estado precisará lidar com uma nação que tem uma inflação alta, uma pesada dívida com o Fundo Monetário Internacional (FMI) e uma taxa de pobreza que chega a 40%.

Na ala do governo (centro-esquerda), o candidato é Sergio Massa, ministro da Economia, de 51 anos, que arregimentou o peronismo e chamou atenção do FMI. Já na oposição, as primárias opõem Horacio Rodríguez Larreta, prefeito de Buenos Aires, e a ex-ministra da Segurança Patricia Bullrich.

O atual presidente da Argentina, Alberto Fernández, votou pouco depois das 10h em Buenos Aires.

Além de definir quais serão os candidatos a ocupar a Casa Rosada, as primárias decidirão quem disputará as vagas na Câmara (130), no Senado (24) e no Parlamento do Mercosul (43). (ANSA).

