Eleições nos EUA: homem com fuzil e máscara de esqui é preso próximo à convenção do Partido Republicano

A polícia prendeu um homem, de 21 anos, que portava um fuzil AK-47 e usava uma máscara de esqui nas proximidades do local onde acontecia a convenção do Partido Republicano, na segunda-feira, 15.

O policiamento foi reforçado entorno da convenção após o ex-presidente Donald Trump ter sido alvo de um atentado durante um comício na Pensilvânia, no sábado, 13. Ele foi ferido de raspão por um disparo na orelha direita.

Segundo a agência de notícias “Associated Press”, o homem foi parado por policiais nas proximidades da convenção. Durante a abordagem, os agentes encontraram o fuzil dentro de uma mochila. Outros detalhes sobre a prisão ainda não foram divulgados.

O evento ocorreu na cidade de Milwaukee, no Wisconsin, e vai durar até esta quinta-feira, 18. Na convenção, o nome de Trump foi confirmado como candidato na disputa à Casa Branca.

Além disso, na tarde de terça-feira, 16, um homem armado com uma faca foi morto por policiais nos arredores da convenção republicana. As autoridades afirmaram que ele não obedeceu as ordens dadas pelos agentes de segurança e acabou sendo baleado.

O Serviço Secreto dos Estados Unidos não quis comentar o ocorrido e apenas ressaltou que o caso aconteceu fora do perímetro de segurança do evento.