Eleições no Equador: Noboa vai disputar segundo turno com candidata de esquerda

As eleições presidenciais no Equador vão ser decididas em um segundo turno, que está marcado para o dia 13 de abril. O atual presidente do país, Daniel Noboa, vai disputar a segunda rodada de votos com a candidata de esquerda Luisa González.

Noboa liderou a pesquisa de boca de urna divulgada ainda neste domingo, dia 9, poucas horas depois que a votação foi encerrada. Porém, com a apuração dos votos, a candidata se aproximou, mantendo uma diferença menor que 1%.

Agora, a expectativa é de um segundo turno bastante acirrado. Os outros 14 candidatos que participaram da eleição não conseguiram votos suficientes para avançar.

As eleições acontecem pouco mais de um ano após um pleito bastante violento que aconteceu no país. No entanto, não foram registrados incidentes violentos.

De acordo com informações do CNE, órgão responsável pelas eleições no Equador, tudo ocorreu com normalidade e com 83,4% de participação dos eleitores.