Eleições no Brasil são modelo para mundo, diz embaixada dos EUA

SÃO PAULO, 20 JUL (ANSA) – A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil emitiu uma nota oficial na noite desta terça-feira (19) em que afirma que as eleições no país são “modelo” para o mundo e que o processo é confiável.







A manifestação ocorreu um dia depois do presidente Jair Bolsonaro convocar cerca de 40 embaixadores para fazer um ataque às urnas eletrônicas e ao sistema eleitoral brasileiro na última segunda-feira (18).

Aos representantes internacionais, o presidente divulgou diversas acusações mentirosas e que já foram desmentidas por órgãos oficiais, como a Polícia Federal e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

“Como já declaramos anteriormente, as eleições no Brasil são para os brasileiros decidirem. Os Estados Unidos confiam na força das instituições democráticas brasileiras. O país tem um forte histórico de eleições livres e justas, com transparência e altos níveis de participação dos eleitores”, ressalta o texto.

Conforme a sede diplomática, “as eleições brasileiras, conduzidas e testadas ao longo do tempo pelo sistema eleitoral e instituições democráticas, servem como modelo para as nações do hemisfério e do mundo”.

O documento encerra citando o próximo pleito em outubro deste ano.

“Estamos confiantes de que as eleições brasileiras de 2022 vão refletir a vontade do eleitorado. Os cidadãos e as instituições brasileiras continuam a demonstrar seu profundo compromisso com a democracia. À medida que os brasileiros confiam em seu sistema eleitoral, o Brasil mostrará ao mundo, mais uma vez, a força duradoura de sua democracia”, finaliza.

Desde a apresentação de Bolsonaro, partidos políticos de oposição e grupos da sociedade civil entraram com pedidos no Supremo Tribunal Federal (STF) e para o procurador-geral da República, Augusto Aras, cobrando investigações contra Bolsonaro. (ANSA).