Eleições na França não geram ‘preocupação’ em relação aos Jogos Olímpicos, diz presidente do COI

O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, afirmou nesta sexta-feira (14) que Paris está “preparada” para receber os Jogos Olímpicos, insistindo que as eleições legislativas na França pouco antes do evento não suscitam preocupação.

“A 42 dias da cerimônia de abertura [em 26 de julho], podemos dizer com grande confiança: Paris 2024 está preparada”, considerou o dirigente do COI, retornando de uma visita ao país.

Bach destacou “o entusiasmo que se percebe em toda a cidade” e que “começa nos aeroportos”, entre bandeiras que anunciam as Olimpíadas, locais de competição “espetaculares” e os anéis olímpicos pendurados na Torre Eiffel.

Apesar da convocação de eleições legislativas antecipadas, nos dias 30 de junho e 7 de julho, ter instaurado um clima de incerteza no país, o presidente do COI relativizou o impacto que terão no evento esportivo.

“Não, não estamos preocupados, e por boas razões: na segunda-feira vi com meus próprios olhos (…) uma unidade total. Tanto o governo como a oposição manifestaram o seu desejo, e até a sua determinação, de ver a França aparecer em plenitude durante os Jogos Olímpicos”, disse Bach.

