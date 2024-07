Eleições na França: boca de urna aponta vitória da esquerda no segundo turno

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/07/2024 - 15:39 Para compartilhar:

As pesquisas de boca de urna apontam vitória da esquerda sobre a extrema-direita no segundo turno das eleições na França, realizado neste domingo, 7. Os resultados oficiais ainda não foram divulgados.

Segundo uma rede estatal de rádio e TV francesa, a pesquisa Ipsos-Talan mostra que o resultado foi:

Nova Frente Popular (esquerda): entre 172 e 192 assentos;

Juntos (governista, de centro): entre 150 e 170 assentos;

Reagrupamento Nacional (extrema direita): entre 132 e 152 assentos.

A Assembleia Nacional francesa possui 577 assentos, é preciso conquistar 289 para obter maioria absoluta e, assim, definir o primeiro-ministro.

O partido Reagrupamento Nacional, liderado por Marine Le Pe, havia saído vitorioso do primeiro turno das eleições legislativas. As pesquisas apontavam que a legenda seria capaz de conquistar maioria absoluta e, por conta disso, conseguiria indicar Jordan Bardella para o cargo de primeiro-ministro, o que poderia dificultar a governabilidade do presidente Emmanuel Macron.

Diante desse cenário, mais de 200 candidatos centristas e esquerdistas se retiraram da corrida eleitoral e firmaram acordo na tentativa de barrar a ascensão da extrema-direita ao poder, algo que Bardella classificou como “aliança de desonra”.

Pesquisas realizadas na última semana apontaram que o número de assentos do bloco de esquerda e do centro poderia ser suficiente para formar maioria absoluta e indicar o primeiro-ministro.