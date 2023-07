Eleições na Espanha escolherão novo governo

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 23/07/2023 - 16:01 Compartilhe

MADRID, 23 JUL (ANSA) – Mais de 37 milhões de pessoas podem ir às urnas neste domingo (23) para as eleições gerais na Espanha.

Estas são as 16ª eleições legislativas na história do país desde o fim da ditadura militar, em 1977, e as primeiras realizadas em pleno verão no Hemisfério Norte.

Os eleitores vão escolher 350 deputados e 208 senadores. O pleito, que estava previsto para dezembro, foi antecipado pelo primeiro-ministro do país, Pedro Sánchez, logo depois da derrota da centro-esquerda nas eleições regionais e municipais.

Sánchez torce para que sua manobra possa valer a pena, mas as últimas pesquisas de opinião mostraram que o conservador Partido Popular (PP), liderado por Alberto Núñez Feijóo, está à frente dos governistas socialistas.

No entanto, as projeções apontaram que, caso o PP vença sem obter a maioria absoluta, precisará formar uma coalização. O Vox, legenda de extrema-direita e comandado por Santiago Abascal, poderia ser o partido a ser convidado para entrar no governo.

A afluência às 18h nas eleições espanholas era de 53,12%, segundo os dados preliminares do governo. A participação é cerca de 3,73 pontos abaixo da última eleição geral, que aconteceu em novembro de 2019. (ANSA).

