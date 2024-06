Eleições da Índia, maiores do mundo, chegam à reta final

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 01/06/2024 - 13:01 Para compartilhar:

NOVA DELHI, 1 JUN (ANSA) – Terminam neste sábado (1º) as eleições da Índia, consideradas as maiores do mundo. O atual primeiro-ministro, Narendra Modi, busca sua reeleição no pleito.

O processo no país é escalonado, dividido por regiões ao longo de sete semanas. São mais de 970 milhões de eleitores convocados, mais de 10% da população do mundo.

A extensão e a complexidade geográfica do país, repleto de locais remotos e de difícil acesso, torna necessário o emprego de cerca de 15 mil funcionários eleitorais.

A contagem de votos começará na terça-feira (4), e o anúncio do vencedor deve ocorrer até quinta (5).

Com grande popularidade, Modi, pelo Partido Bharatiya Janata (PBJ) na coalizão NDA, lidera amplamente as pesquisas de boca de urna, e deve garantir seu terceiro mandato consecutivo.

Seu principal rival é Mallikar Kharge, da coalizão INDIA.

(ANSA).