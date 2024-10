Eleições 2024: última pesquisa para Prefeitura de Fortaleza antes do 1º turno aponta empate técnico

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/10/2024 - 13:01 Para compartilhar:

Pesquisa Atlas Intel sobre as eleições municipais 2024 em Fortaleza, divulgada a dois dias do 1º turno, que acontece no próximo domingo, dia 6, aponta disputa acirrada entre os candidatos à Prefeitura da capital Evandro Leitão (PT) e André Fernandes (PL). Eles estão tecnicamente empatados em primeiro lugar, com 27,7% e 27,5%, respectivamente, em intenções de voto.

José Sarto (PDT) aparece na pesquisa com 22,8%, Capitão Wagner (UNIÃO) com 17,3%, Eduardo Girão (Novo) foi citado por 2% do total de entrevistados e Técio Nunes (Psol) por 0,9%.

Os candidatos Chico Malta (PCB), George Lima (Solidariedade) e Zé Batista (PSTU) não pontuaram.

Eleitores indecisos somaram 1,2%, e votos brancos e nulos aparecem com 0,6%.

O levantamento foi realizado por amostragem ouviu 2.601 eleitores entre 29 de setembro e 04 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais e o nível de confiança da margem de erro é de 95%.

A pesquisa foi contratada pela Focus Comunicação e Média LTDA – CNPJ 28796897000120, e registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número CE-08216/2024.

Se esses fossem os candidatos, em quem você votaria nas próximas eleições para prefeito da cidade de Fortaleza?

Confira histórico da pesquisa:

Votos válidos

Em um cenário com os votos válidos, Evandro Leitão (PT) e André Fernandes (PL) aparecem tecnicamente empatados com 28,1% e 28%, respectivamente.

José Sarto (PDT) tem 23,2% das intenções de voto, Capitão Wagner (UNIÃO) aparece com 17,6%, Eduardo Girão (Novo) tem 2% e Técio Nunes (Psol) por 0,9%.

Chico Malta (PCB), George Lima (Solidariedade) e Zé Batista (PSTU) não pontuaram.

Se esses fossem os candidatos, em quem você votaria nas próximas eleições para prefeito da cidade de Fortaleza? [Votos válidos]

2º Turno

O Atlas Intel também quis saber a opinião do eleitor em cenários para o 2º turno.

– Evandro Leitão venceria a eleição contra André Fernandes e perderia para Capitão Wagner e José Sarto.

– André Fernandes perderia em disputa contra José Sarto, Evandro Leitão e Capitão Wagner.

– Capitão Wagner venceria Evandro Leitão e André Fernandes, e perderia para José Sarto.

– José Sarto venceria André Fernandes, capitão Wagner e Evandro Leite.

Em um eventual segundo turno nas próximas eleições para prefeito da cidade de Fortaleza, como você votaria em cada um dos seguintes cenários?