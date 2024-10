Eleições 2024: última pesquisa para Prefeitura de Belo Horizonte antes do 1º turno aponta Bruno Engler (PL) à frente na disputa 

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/10/2024 - 9:01 Para compartilhar:

Pesquisa Atlas Intel sobre as eleições municipais 2024 em Belo Horizonte, divulgada a dois dias do 1º turno, que acontece no próximo domingo, dia 6, aponta Bruno Engler (PL) à frente na disputa pela Prefeitura da capital, com 28,2% das intenções de voto do total de eleitores entrevistados. Em seguida, aparecem tecnicamente empatados Gabriel Azevedo (MDB), citado por 18,3%, e o atual prefeito Fuad Noman (PSD), com 18,2%.

Mauro Tramonte (Republicanos) aparece na pesquisa com 12,8%, Duda Salabert (PDT) com 11,7% das intenções de voto, Rogério Correia (PT) tem 8,3%, Carlos Viana (Podemos) 0,5% e Indira Xavier (UP) 0,2%. Lourdes Francisco (PCO) e Wanderson Rocha (PSTU) não pontuaram.

Eleitores indecisos somaram 1%, e votos brancos e nulos aparecem com 0,7%.

O levantamento foi realizado por amostragem ouviu 2.498 eleitores entre 29 de setembro e 04 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais e o nível de confiança da margem de erro é de 5%.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número MG-07676/2024.

Confira histórico da pesquisa:

Votos válidos

Em um cenário com os votos válidos, Bruno Engler (PL) soma 28,7% das intenções de voto, Gabriel Azevedo (MDB) com 18,6% e o candidato à reeleição Fuad Noman (PSD), com 18,5%.

Mauro Tramonte (Republicanos) aparece na pesquisa com 13%, Duda Salabert (PDT) com 11,9% das intenções de voto, Rogério Correia (PT) tem 8,4%, Carlos Viana (Podemos) 0,5% e Indira Xavier (UP) 0,2%. Lourdes Francisco (PCO) e Wanderson Rocha (PSTU) não pontuaram.

2º Turno

A Atlas Intel também quis saber a opinião do eleitor em cenários para o 2º turno. Bruno Engler venceria a disputa contra Rogério Correia, Duda Salabert, Fuad Noman, Mauro Tramonte e Gabriel Azevedo, e perderia para Carlos Viana.

Em um eventual segundo turno nas próximas eleições para prefeito da cidade de Belo Horizonte, como você votaria em cada um dos seguintes cenários?