Eleições 2024: conheça as propostas dos cinco principais candidatos à Prefeitura de São Paulo para a saúde

Os planos de governo dos candidatos à Prefeitura de São Paulo estão disponíveis no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nos quais detalham suas propostas para os próximos quatro anos. Em uma série especial, o site IstoÉ analisou os planos de governo de cada um dos cinco principais candidatos, destacando suas estratégias para áreas chave do interesse público.

Nesta reportagem, detalhamos as abordagens de cada candidato para a saúde. Veja como pensam Guilherme Boulos (Psol), José Luiz Datena (PSDB), Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB) e Tabata Amaral (PSB) sobre o tema:

Guilherme Boulos (PSOL)

Em seu plano de governo, o deputado federal e candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) pretende criar o programa “Poupatempo da Saúde”, voltado para diminuir a fila de espera para a realização de exames e consultas na rede pública municipal do SUS (Sistema Único de Saúde). O psolista também fala em implementar 16 equipamentos de policlínicas e centros de diagnósticos espalhados por todas as regiões da capital paulista.

Outro ponto elaborado pelo congressista é a abertura de editais de credenciamento de médicos para atuarem em áreas que necessitam de profissionais, especialmente nas regiões periféricas. O candidato ainda pretende implementar o programa “Saúde Digital” para a Teleassistência, melhorar a questão da fiscalização dos contratos públicos de saúde e desenvolver metas de indicadores de qualidade, instalar novas UBS (Unidades Básicas de Saúde), ESF (Equipes de Saúde da Família), UPA (Unidades de Pronto Atendimento), ambulatórios de especialidades, unidades de saúde bucal, centros de reabilitação e locais especializados no atendimentos às pessoas idosas.

No âmbito da saúde mental, Boulos destaca a implementação de novos CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) voltados aos adultos, às crianças, aos dependentes químicos – tanto álcool quanto entorpecentes.

O plano de governo também menciona o projeto “Remédio na Hora”, que tem como objetivo garantir a disponibilidades de medicamentos em toda a rede pública de saúde, além de implementar um planejamento de aquisição, distribuição e abastecimento das farmácias.

José Luiz Datena (PSDB)

O apresentador de TV José Luiz Datena (PSDB) diz em seu plano de governo que pretende trabalhar para diminuir a fila de cidadãos paulistanos que aguardam para conseguir marcar consultas e exames com médicos especialistas. As propostas encontram-se no eixo chamado “bem-estar”, que abrange também educação, moradia, assistência, lazer, esporte e cultura.

O candidato do PSDB destaca que é necessário melhorar o funcionamento das UBS (Unidades Básicas de Saúde) e estender o horário de atendimento até as 21h. Para isso, ele pretende ampliar o número de equipamentos de saúde, que devem funcionar 24h por dia, garantidos por pelo menos um por cada subprefeitura. As consultas poderão ser marcadas nas próprias UBS e também de maneira online.

Além disso, o apresentador planeja firmar parcerias com organizações sociais voltadas à saúde bucal e mental, e expandir os centros municipais de referência de TEA (Transtorno de Espectro Autista).

Os demais programas elaborados pelo apresentador são: telemedicina, entrega domiciliar de medicamentos, assistências às gestantes, fortalecimento da cobertura vacinal e atendimento público voltado aos pets.

Pablo Marçal (PRTB)

As propostas do empresário e influenciador Pablo Marçal (PRTB) focam na tecnologia, que, segundo ele, possibilita ao médico conhecimento sobre o histórico do paciente por meio de uma base ampla de dados. “Por essa razão, a criação de um prontuário único e digital para os paulistanos será nossa prioridade”, destaca.

O candidato tem como uma das principais bandeiras o foco em prevenção, citando o estímulo aos bons hábitos alimentares, do sono, ingestão de água e a prática de atividades físicas. Em parceria com a Secretaria da Saúde e a de Esportes e Lazer, deseja adaptar os 46 CEs (Centro Esportivos) para incluir unidades de UBS (Unidades Básicas de Saúde).

Marçal também destaca que irá focar na redução da fila para o agendamento de consultas e exames, investirá na ampliação da Saúde da Família e na capacitação contínua dos profissionais especializados. Deseja ainda concentrar-se na questão da saúde mental, da mulher, dos idosos, reformular os programas de atendimento aos dependentes químicos e incentivar a parceria entre governo, centros de pesquisas, universidades e entes do setor privado.

Ricardo Nunes (MDB)

O atual prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), propõe dar seguimento à expansão da rede de UBS, investir na modernização e ampliação dos hospitais municipais e aumentar a disponibilidade de especialistas nas UBS.

Ele também pretende focar na ampliação e disponibilidade de especialidades médicas, fortalecimento da atenção básica a preventiva por meio do PSF (Programa de Saúde da Família), incentivo aos estudos e pesquisas voltados aos dependentes químicos, expansão da telemedicina, ampliação de serviços de prevenção, tratamento e planejamento familiar e criação de centros especializados nos diagnóstico e tratamento do TEA (Transtorno do Espectro Autista).

Tabata Amaral (PSB)

A deputada federal Tabata Amaral (PSB) apresenta em seu plano de governo a criação do programa “Saúde nos Trilhos”, que tem como objetivo expandir o horário de atendimento das unidades de saúde próximas a sistemas de transporte de alta capacidade.

Também deseja aumentar o alcance da telemedicina, desenvolver equipes multidisciplinares com profissionais de educação física, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e psicólogos em todas as UBS.

A candidata ainda pretende implementar o “Programa Saúde na Escola”, carretas móveis para a saúde da mulher e odontológica, dar transparência para as filas de exames, consulta e procedimentos e fortalecer ações para prevenção do sedentarismo, obesidade, má alimentação, tabagismo, consumo de álcool e drogas, e desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis.

Esta matéria é a primeira de uma série de cinco reportagens focadas nas grandes questões que impactam a cidade de São Paulo e devem ser enfrentadas por quem assumir a sua gestão a partir de 2025.