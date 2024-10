Eleições 2024: mais de 100 candidatos morreram durante primeiro turno

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/10/2024 - 15:54 Para compartilhar:

Dados disponibilizados no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) mostram que 144 candidatos morreram antes e depois do primeiro turno das eleições municipais de 2024. No pleito de 2020, foram registrados 195 casos no mesmo período, o que significa que, até o momento, houve 51 óbitos a menos.

O caso mais recente ocorreu no dia 8 de outubro. O vereador eleito Geraldo Corado (MDB) morreu de infarto durante a apuração dos votos, em Sebastião Barros, a 915 km de distância de Teresina, Piauí.

O candidato não conseguiu acompanhar o resultado, que o elegeu com 289 votos, sendo o vereador mais votado no município.

Assassinatos

Em 4 de setembro, o candidato a vereador de Tanguá (RJ) Wellington do Uber (PSB) foi encontrado morto no bairro carioca Bandeirantes. Ele foi baleado e encontrado dentro de um carro modelo Voyage.

O candidato José Sebastião da Silva, conhecido como “Tião de Dois Leões”, foi morto a tiros na frente da casa da sogra, localizada em Vitória de Santo Antão, no interior de Pernambuco, no dia 3 de agosto.

Outro candidato encontrado morto foi Luís Antônio de Jesus Barbosa (União Brasil), que concorria como vereador em Santo André. O corpo dele foi encontrado com as mãos e o pescoço amarrados dentro de um Volkswagen Gol, em Diadema.

Por meio de nota enviado ao site IstoÉ, o TSE destacou que os dados de falecidos no portal abrange todos os casos, como violência eleitoral e morte natural.