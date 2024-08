Eleições 2024: ouça os jingles que vão embalar a corrida pela Prefeitura de São Paulo

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/08/2024 - 5:30 Para compartilhar:

Com as campanhas eleitorais oficialmente iniciadas em 16 de agosto, os candidatos terão 51 dias para conquistar o eleitorado antes do primeiro turno. Nesse período, uma das principais estratégias das legendas é o uso dos tradicionais jingles, músicas idealizadas para fixar mensagens na memória dos eleitores e influenciar suas escolhas.

Em São Paulo, os ritmos oriundos das periferias são os preferidos das legendas. Candidatos como Boulos, Nunes e Tabata apostaram no samba, com a postulante ainda incorporando elementos do rap nacional em seu jingle. Por outro lado, Datena, por sua vez, optou pelo sertanejo. A candidatura de Marçal ainda não divulgou nenhum jingle oficial, mas uma composição em ritmo de ‘pisadinha’, feita por um apoiador, já viralizou nas redes sociais.

Conheça o jingles dos cinco primeiros colocados nas pesquisas

