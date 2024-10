Eleições 2024: confira qual é a ordem correta de votação para vereador e prefeito

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/10/2024 - 7:00 Para compartilhar:

O primeiro turno das Eleições Municipais de 2024 será realizado neste domingo, 6, quando mais de 155 milhões de eleitores irão às urnas para escolher os representantes da sua cidade. Na ocasião, uma pessoa deve escolher seu candidato para vereador e prefeito. O segundo turno, caso necessário, será realizado apenas em municípios com mais de 200 mil habitantes.

De acordo com o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ao chegar na urna, o eleitor deve escolher primeiro seu vereador. O número do político consiste em cinco dígitos, sendo os dois primeiros correspondentes ao partido do candidato e os três seguintes o identificam para o cargo. Para votar na legenda, basta informar apenas o número da sigla e apertar o botão “CONFIRMA”.

Posteriormente, o eleitor poderá informar o prefeito de sua escolha. O número do candidato é de apenas dois dígitos referentes ao partido pelo qual ele disputa as eleições. O votante deve conferir a foto, nome do político e do vice, além da sigla da legenda. Caso as informações estejam corretas, basta apertar o botão “CONFIRMA”.

No segundo turno, marcado para o dia 27 de outubro, o voto será apenas para prefeito.

Plebiscitos e Referendos

Nas eleições de 2024, dos 5.568 municípios, cinco farão os eleitores votarem em um plebiscito ou referendo. As cidades de Dois Lajeados (RS), Governador Edison Lobão (MA), São Luís (MA) e São Luiz (RR) realizarão plebiscitos e Belo Horizonte (MG) trará um referendo.

O plebiscito é um voto popular convocado antes da criação de uma lei e permite os eleitores opinarem sobre a proposta antes de sua implementação. Já o referendo ocorre após a legislação ser aprovada pelo Legislativo, dando ao eleitor a possibilidade de confirmar ou rejeitar o projeto.

Em Belo Horizonte, os eleitores deverão decidir se concordam com a mudança da bandeira da cidade.

Em São Luís (MA), os votantes precisarão opinar sobre a adoção do passe livre estudantil. Já em Governador Edison Lobão (MA), os eleitores irão decidir sobre a mudança de nome do município para “Ribeirãozinho do Maranhão”.

Em São Luiz (RR), o plebiscito irá determinar se a cidade irá aderir à nomenclatura “São Luiz do Anauá”. Por último, em Dois Lajeados (RS), quem votar decidirá se o novo centro administrativo deve ser construído na área do Parque Municipal de Eventos João de Pizzol.