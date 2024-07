Eleições 2024: capitais têm 20 prefeitos como pré-candidatos à reeleição

Leonardo Rodriguesi Leonardo Rodrigues https://istoe.com.br/autor/leonardo-rodrigues/ 17/07/2024 - 7:00 Para compartilhar:

Em 20 capitais brasileiras, os prefeitos estão em primeiro mandato e, portanto, habilitados a disputar a reeleição em 6 de outubro, quando o primeiro turno das eleições municipais será realizado.

Aracaju, Cuiabá, Curitiba, Natal, Palmas e Porto Velho são as únicas capitais que têm prefeitos completando seu segundo mandato. Nessas cidades, os eleitores necessariamente escolherão um novo representante nas urnas.

A oficialização das candidaturas deve ocorrer até 15 de agosto, prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral. Neste momento, os 20 prefeitos habilitados são pré-candidatos à reeleição. São eles:

Edmilson Rodrigues (PSOL), Belém (PA)

Fuad Noman (PSD), Belo Horizonte (MG)

Arthur Henrique (MDB), Boa Vista (RR)

Adriane Lopes (PP), Campo Grande (MS)

Topázio Neto (PSD), Florianópolis (SC)

José Sarto (PDT), Fortaleza (CE)

Rogério Cruz (Solidariedade), Goiânia (GO)

Cícero Lucena (PP), João Pessoa (PB)

Dr. Furlan (MDB), Macapá (AP)

JHC (PL), Maceió (AL)

David Almeida (Avante), Manaus (AM)

Sebastião Melo (MDB), Porto Alegre (RS)

João Campos (PSB), Recife (PE)

Tião Bocalom (PL), Rio Branco (AC)

Eduardo Paes (PSD), Rio de Janeiro (RJ)

Bruno Reis (União Brasil), Salvador (BA)

Eduardo Braide (PSD), São Luiz (MA)

Ricardo Nunes (MDB), São Paulo (SP)

Dr. Pessoa (PRD), Teresina (PI)

Delegado Pazolini (Republicanos), Vitória (ES)

Eleições anteriores

Em 2024, o patamar da possibilidade de reeleição nas capitais reproduz o ano de 2008, quando todos os 20 prefeitos em primeiro mandato tiveram seus nomes nas urnas (18 foram reeleitos).

Esse número foi superado apenas nos anos de 2000 (primeiro pleito municipal desde que a reeleição foi permitida pela Justiça Eleitoral, quando todos os prefeitos podiam disputar um novo mandato) e 2016.

Veja abaixo o histórico das disputas nas capitais:

2000: 26 podiam se reeleger, 20 foram candidatos

Tendências distintas

Nas maiores capitais do país, as pesquisas de intenções de voto mais recentes registraram indicativos diferentes quanto à reeleição dos prefeitos.

Em São Paulo, um levantamento divulgado pelo Datafolha em 5 de julho apontou um empate técnico entre o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL).

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), liderou a pesquisa mais recente do instituto, com 53% das intenções de voto. Paes teve uma folga relevante em relação ao segundo colocado, Tarcísio Motta (PSOL), que teve 9%.

Em Belo Horizonte, um levantamento divulgado pela Quaest nesta terça-feira (16) mostrou o deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos) na liderança. Ele registrou entre 25% e 40% das intenções de voto, a depender dos nomes colocados na disputa. O atual prefeito, Fuad Noman (PSD), alcançou no máximo 12%, considerando os cenários apresentados.