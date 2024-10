Eleições 2024: 51 municípios voltam às urnas para 2º turno; 15 são capitais

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/10/2024 - 8:28 Para compartilhar:

Neste domingo, 51 municípios têm segundo turno das eleições para prefeito – dentre eles, 15 são capitais. A nova rodada de votação é realizada em cidades com mais de 200 mil eleitores onde nenhum candidato teve mais da metade dos votos no último dia 6. É o caso, por exemplo, de São Paulo, Fortaleza, Belo Horizonte e Porto Alegre.

O PL é o partido com mais presença nas disputas do segundo turno, com 22 candidatos. Depois vem o PT, com 13, União Brasil, com 11, MDB e PSD, com 10 candidatos cada.

As urnas estarão abertas entre 8h e 17h, no horário de Brasília. Os municípios em regiões com fusos horários diferentes devem seguir o horário unificado para todo o País. Neste segundo turno, apenas Campo Grande (MS) e Cuiabá (MT) abrangem outro fuso, e a votação vai das 7h às 16h (horário local). Se houver filas, o mesário entregará senhas, começando pelo último, para que todos presentes na seção eleitoral possam votar.

Veja a lista completa das 15 capitais com segundo turno e os candidatos que disputam o cargo de chefe do Executivo local em cada uma:

São Paulo (SP) – Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL)

Fortaleza (CE) – Evandro Leitão (PT) e André Fernandes (PL)

Belo Horizonte (MG) – Bruno Engler (PL) e Fuad Noman (PSD)

Porto Alegre (RS) – Sebastião Melo (MDB) e Maria do Rosário Nunes (PT)

Manaus (AM) – David Almeida (Avante) e Capitão Alberto Neto (PL)

Curitiba (PR) – Eduardo Pimentel (PSD) e Cristina Graeml (PMB)

Goiânia (GO) – Fred Rodrigues (PL) e Mabel (União)

Belém (PA) – Igor Normando (MDB) e Éder Mauro (PL)

Campo Grande (MS) – Adriane Lopes (PP) e Rose Modesto (União)

João Pessoa (PB) – Cícero Lucena (PP) e Marcelo Queiroga (PL)

Natal (RN) – Paulinho Freire (União) e Natália Bonavides (PT)

Cuiabá (MT) – Abilio Brunini (PL) e Lúdio Cabral (PT)

Aracaju (SE) – Emília Corrêa (PL) e Luiz Roberto (PDT)

Porto Velho (RO) – Mariana Carvalho (União) e Léo (Podemos)

Palmas (TO) – Janad Valcari (PL) e Eduardo Siqueira Campos (Podemos)

Dentre os outros 36 municípios que têm segundo turno nestas eleições, quase metade (17) está localizada em São Paulo. O PL é a legenda com mais candidaturas no Estado: a sigla disputa em São José dos Campos, Franca, Guarulhos, Jundiaí, Santos e São José do Rio Preto. O PT tem candidatos em Mauá, Sumaré e Diadema.

Veja a lista dos 36 municípios não capitais com segundo turno no Brasil:

São Paulo – Barueri, Diadema, Franca, Guarujá, Guarulhos, Piracicaba, Ribeirão Preto, Santos, São Bernardo do Campo, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sumaré, Taboão da Serra, Taubaté, Jundiaí, Limeira e Mauá.

Rio Grande do Sul – Canoas, Caxias do Sul, Santa Maria e Pelotas

Rio de Janeiro – Petrópolis e Niterói

Pernambuco – Olinda e Paulista

Goiás – Anápolis e Aparecida de Goiânia

Paraná – Londrina e Ponta Grossa

Outros – Camaçari (BA), Campina Grande (PB), Caucaia (CE), Imperatriz (MA), Santarém (PA), Serra (ES) e Uberaba (MG).

O que não pode fazer no dia da eleição

Uso de celular na cabine – O uso de celulares, câmeras fotográficas e filmadoras dentro da cabine de votação é proibido, mesmo que o equipamento esteja desligado. Se o eleitor se recusar a entregar o aparelho, não será autorizado a votar e, se necessário, a mesa poderá acionar a força policial.

Porte de arma – O porte de armas será proibido para qualquer cidadão com porte de arma ou licença estatal, inclusive colecionadores, atiradores e caçadores (CACs), no período de 48 horas antes do pleito a até 24 horas após o encerramento das votações. A exceção é para agentes de segurança pública que estiverem em serviço no dia das eleições, mas eles deverão permanecer a pelo menos 100 metros das seções eleitorais, salvo quando houver ordem judicial ou convocação da autoridade eleitoral.

Boca de urna – Qualquer tentativa de persuasão de eleitores nos locais de votação é proibida, como a distribuição de santinhos, camisetas, adesivos, bonés ou brindes eleitorais.

Pedido de voto na internet – A publicação de novos conteúdos ou o impulsionamento de posts pedindo voto para candidatos é considerado crime eleitoral. É possível manifestar a preferência por determinado candidato ou partido, mas não é permitido o pedido explícito de voto.

Comícios e carros de som – Também é considerado crime eleitoral usar alto-falantes e amplificadores de som, realizar comícios e carreatas em favor de partidos e candidatos. Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.