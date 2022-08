Eleições 2022: Confira bastidores do debate da Band para governador em SP

Gabriela Rolke 07/08/2022 - 21:47 Compartilhe

Os cinco principais candidatos ao governo de São Paulo passaram pelos estúdios da Band antes do debate. O primeiro a chegar foi Elvis Cezar, do PDT, e o segundo, Vinicius Poit, do Novo.

Terceiro a chegar, Fernando Haddad foi perguntado sobre sua vice, Lucia França, esposa de Marcio França, sobre se para o eleitor a mensagem seria de que a política estaria sendo tratada como negócio de família, mas ele disse que ela tem currículo e trajetória próprios e que esse tipo de pensamento demostraria preconceito.

“É a única mulher disputando num chapa majoritária, deveriam comparar o currículo dela com o dos outros vices.” Ele também negou que o nome dela na chapa tenha sido uma imposição de Marcio França. Sobre Alckmin na chapa de Lula, avalia que o gesto do tucano precisa ser valorizado diante da situação do país, que tem no comando um presidente insensato, que ameaça imprensa e instituições democráticas. “É um gesto grandioso que precisa ser enaltecido.”

Por sua vez, Rodrigo Garcia (PSDB) se esquivou de responder sobre sua relação com João Doria, de quem foi vice, e sobre eventuais problemas em relação à gestão do ex-governador. “Não tem telhado de vidro nenhum. Quem tem telhado de vidro é governo que tem ministro preso”, disse, emendando que “o importante e o que cada candidato vai fazer por São Paulo daqui pra frente”. “Vamos debater o futuro, o papel de São Paulo para o futuro.”

Já Tarcísio de Freitas (PL) demonstrou uma postura mais reativa, ao responder à primeira pergunta da imprensa, que foi sobre se ele assinaria a carta em defesa da democracia. Disse que, se não defendesse a democracia, não seria candidato: “Não conheço o teor da carta, mas não preciso assinar”. Perguntado sobre eventuais provocações de adversários por ser carioca, mas disputar o governo de São Paulo, disse que “provocação a gente não responde”. Também revelou que conversou com Bolsonaro antes do debate.