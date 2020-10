Eleições 2020: Pela primeira vez o perfil médio dos candidatos é negro

Pela primeira vez desde 2014, quando o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) começou a coletar dados de raça, o perfil médio dos candidatos que vão disputar as eleições deste ano é negro. As informações são do G1.

No total, 49,9% das candidaturas se declara pardas ou pretas, já os brancos representam 47,8% do total. Ainda 0,4% se declaram indígenas e 0,4% amarelos. Já quando se avalia por cargos, a maior parte dos candidatos a vereador é negra (51%), porém a maioria dos candidatos a prefeito e vice são brancos (63%).

Os mais de 548 mil candidatos registrados também tem como perfil médio serem homens (67%), casados (51%), com ensino médio completo (38%), agricultores (6,8%) e com idade média de 46 anos. Estas características são parecidas com as identificadas nas últimas eleições municipais.

Quando se avalia por cargos, a maior parte dos candidatos a prefeito e vice tem superior completo e são empresários. Já os candidatos a vereador, tem percentuais parecidos com a média geral.

