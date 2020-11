Eleições 2020: conheça os candidatos à prefeitura de Campo Grande

Quinze candidatos registraram seus nomes para concorrer à prefeitura de Campo Grande, cidade com população estimada pelo IBGE em 906 mil pessoas. Segundo o TSE, a capital do Mato Grosso do Sul tem 612.487 eleitores. Abaixo, confira os candidatos à prefeitura em ordem alfabética (saiba mais aqui). Três deles tiveram o registro indeferido, e apenas dois (Promotor Harfouche e Thiago de Carvalho Assad) apresentaram recurso para concorrer.

Cris Duarte – A candidata do PSOL tem 46 anos e é psicóloga. Ela não declarou bens em seu nome.

Dagoberto – O candidato do PDT é atualmente deputado, tem 65 anos de idade e o superior completo. Ele declarou um total de R$ 3,07 milhões em bens

Delegada Sidnéia Tobias – A candidata do Podemos é servidora pública aposentada, tem 55 anos de idade e o ensino superior completo. Ela declarou um total de R$ 250 mil em bens.

Esacheu Nascimento – O candidato do PP é advogado e tem 67 anos. Ele declarou um total de R$ 1,7 milhão em bens.

Guto Scarpanti – O candidato do Novo tem 39 anos de idade. É empresário e tem ensino superior completo. Ele declarou um total de R$ 1,5 milhão em bens.

João Henrique – O candidato do PL, de 32 anos, é deputado e tem o ensino superior completo. Ele declarou R$ 166,8 mil em bens.

Marcelo Bluma – O candidato do PV, de 58 anos de idade, é engenheiro. Ele declarou bens no valor de R$ 1,4 milhão .

Marcelo Miglioli – O candidato da coligação Campo Grande em Boas Mãos (PMN/Solidariedade), de 49 anos, é engenheiro. Ele declarou bens no valor de R$ 5,3 milhões.

Marcio Fernandes – O candidato do MDB, de 41 anos, é deputado e tem o superior completo. O candidato declarou um total de R$ 2,6 milhões.

Marquinhos Trad – O candidato, de 56 anos, é o atual prefeito de Campo Grande. Ele lidera a coligação Avançar e Fazer Mais (Patriota/PSD/PCdoB/PSDB/PTB/Rede/PSB/Cidadania/Republicanos/DEM). O prefeito é advogado de formação e declarou R$ 2,5 milhões em bens.

Paulo Matos – O candidato da coligação O Futuro Começa Aqui (Pros/PSC), de 55 anos de idade, é pecuarista e tem ensino fundamental completo. Ele declarou R$ 540 mil em bens

Pedro Kemp – O candidato do PT, de 58 anos de idade, é deputado, tem nível superior completo e declarou bens no valor de R$ 1,6 milhão.

Promotor Harfouche – O candidato do Avante, de 57 anos de idade, tem ensino superior completo. Ele teve a candidatura indeferida, mas moveu recurso contra a decisão. Promotor Harfouche declarou um total de R$ 4,9 milhões em bens.

Thiago de Carvalho Assad – O candidato do PCO, de 35 anos, teve o registro indeferido, mas moveu recurso. Ele tem o curso superior incompleto e não declarou bens.

Vinicius Siqueira – O candidato do PSL, de 44 anos, é atualmente vereador e tem superior completo. Ele fez uma declaração de bens o valor de R$ 366 mil.

