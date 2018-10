Eleições 2018: João Azevêdo vence governo da Paraíba

O candidato João Azevêdo Lins Filho (PSB) garantiu a vitória na disputa para o governo da Paraíba em primeiro turno, com 58,12% dos votos válidos até o momento. Lucélio Cartaxo (PV), em segundo lugar, com 23,38% dos votos válidos. Filiado ao PSB desde 2011, o governador eleito da Paraíba disputou este ano sua primeira eleição.

Até agora foram apurados 92,21% das urnas. Os votos brancos somam 4,61% e os nulos, 16,17%. A abstenção está em 14,97%.

João Azêvedo era apoiado pelo atual governador, Ricardo Coutinho, também do PSB. Azevêdo foi secretário de Infraestrutura, Recursos Hídricos, do Meio Ambiente e da Ciência e Tecnologia do governo de Coutinho.

O governador eleito é formado em engenharia civil pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Em 1988, foi secretário de Serviços Urbanos da Prefeitura de João Pessoa, secretário de Planejamento da Prefeitura de Bayeux (2004) e chefe de Gabinete da Sedurb (2005). No mesmo ano, assumiu a Secretaria de Habitação, em dezembro, como secretário adjunto.

