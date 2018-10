Eleição polarizada no Brasil ganha destaque na imprensa estrangeira

As eleições no Brasil são tema de reportagens em veículos de imprensa internacionais neste sábado (6). Diversos portais de notícias de diferentes países tratam desde os impactos econômicos do pleito, à importância das eleições parlamentares e até mesmo do impacto da pauta da segurança pública na decisão dos brasileiros. O desempenho do candidato do PSL, Jair Bolsonaro, nas últimas pesquisas eleitorais é também tema internacional.

Na BBC,emissora pública do Reino Unido, a reportagem Eleições no Brasil: Por que há tantas mortes? tem destaque no portal na internet. Segundo o texto, o tema da segurança poderá determinar a escolha nas urnas. A reportagem traz as propostas de alguns dos presidenciáveis para diminuir a violência no país e ressalta que o Brasil registrou mais de 60 mil mortes em 2017.

A Al Jazeera, a maior emissora de televisão jornalística do Catar e a mais importante rede de televisão do mundo árabe, publicou na página na internet uma série de reportagens sobre as eleições no Brasil. Em uma reportagem especial, trata da importância das redes sociais no processo eleitoral. Um dos destaques é o uso dessas mídias pelo candidato Jair Bolsonaro.

Em outra reportagem, a emissora chama atenção para as eleições parlamentares, que segundo ela, estão sendo ofuscadas pela eleição presidencial. Os brasileiros elegerão 54 senadores e 513 deputados federais. Os partidos não têm, no geral, uma ideologia clara. A emissora diz que o Congresso eleito em 2014 é considerado um dos mais conservadores e que a presença de caciques regionais favorece a corrupção.

O portal Business Insider, da Cingapura, publicou um artigo em que analistas dizem que nenhum dos candidatos à Presidência “serão boa notícia para os mercados”.

A Deutsche Welle, empresa pública de radiodifusão da Alemanha, também aponta a incerteza na eleição brasileira. Para a empresa, independentemente do vencedor – Bolsonaro ou Fernando Haddad (PT), os dois que lideram as pesquisas de intenção de votos – o Brasil terá um caminho “difícil de prevre”.

O mexicano El Universal traz uma entrevista com Laura Chincilla Mirada, chefe da missão da Organização dos Estados Americanos (OEA) que acompanhará a eleição no Brasil. Na entrevista, ela relata o “clima tenso” no país e o fato de serem o pleito mais controverso.

Ontem (5), o jornal britânico The Guardian publicou a reportagem Eleições no Brasil: Perspectiva de vitória de Bolsonaro causa medo de retorno à ditadura. Segundo o jornal, essas são as eleições mais críticas da história da democracia brasileira. O veículo diz que comparações com o presidente norte-americano Donald Trump enaltecem o candidato.