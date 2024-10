Eleição em cidade de MG termina em empate; entenda como é decidido o vencedor

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/10/2024 - 15:02 Para compartilhar:

O candidato Zula (Republicanos) foi eleito prefeito de Inhaúma (MG) – cidade localizada a cerca de 90 quilômetros de Belo Horizonte (MG) – após a apuração de 100% das urnas constatar um empate com o seu adversário Carlos Juvenil Gomes, conhecido como Carlinhos (Solidariedade). Os dois receberam exatamente a mesma quantidade de votos nas eleições municipais de 2024, que ocorreram neste domingo, 6.

De acordo com o censo de 2022 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a cidade de Inhaúma possui 6.239 habitantes, portanto, menos do que o necessário para que houvesse um segundo turno. A nova votação só ocorre em municípios com mais de 200 mil eleitores.

Após a apuração das urnas, foi constatado que Zula e Carlinhos receberam 2.434 votos. O pleito teve uma abstenção de 12,96%, 1,41% de votos brancos e 1,83% de nulos.

Apesar de casos como os de Inhaúma serem raros, está previsto no artigo 110 do Código Eleitoral que, quando há empate, o candidato mais velho sai vencedor da disputa. Zula tem 62 anos e Carlinhos, 46, por conta disso, o político do Republicanos foi eleito prefeito.